Полиция идентифицировала тела погибших в Одессе девочке

Как сообщил журналистам в четверг, 21 сентября, начальник следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет на своей странице в Facebook, экспертиза подтвердила личности всех погибших девочек.

Среди них есть с 12-летняя Снежана Арпентий, которая до этого числилась пропавшей без вести. У меня очень плохие новости. К нашему глубочайшему сожалению, худшие предположения следствия подтвердились. Идентифицированы останки всех троих девочек, - написал Шайхет.

Напомним, в ночь на 16 сентября в детском лагере Виктория сгорела двухэтажная деревянная постройка – погибли три девочки.

Как сообщал УРА-Информ, наиболее вероятной причиной пожара в детском лагере " Виктория" в Одессе считается неисправность электроприборов в комнате воспитательницы. Возгорание началось в жилой комнате №4 на первом этаже здания.