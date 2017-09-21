14:19 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полеты в Харьков, Днепр и Запорожье хотят признать опасными

Европейское агентство авиационной безопасности направил проект бюллетеня в Госавиаслужбу Украины, в котором признает опасными полеты в пределах Днепропетровского района полетной информации, в состав которого входят аэропорты Харьков, Днепропетровск и Запорожье.

Полеты в Харьков, Днепр и Запорожье хотят признать опасными

Соответствующие сведения стали известны из документа обращение депутатов Харьковского горсовета к премьер-министру, принятому 20 сентября, с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом.

В обращении сказано, что о существовании проекта бюллетеня сообщила компания Нью Системс АМ, которая управляет Международным аэропортом Харьков.

В Госавиаслужбе Украины подтвердили, что получили проект бюллетеня по безопасности EASA и берут участие в консультациях с причастными органами для формирования официальной позиции. Детали о содержании бюллетеня в ведомстве сообщить отказались.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в течении двух дней сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задокументировали огромное количество преступлений в аэропортах столицы.


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