Полеты в Харьков, Днепр и Запорожье хотят признать опасными

Соответствующие сведения стали известны из документа обращение депутатов Харьковского горсовета к премьер-министру, принятому 20 сентября, с просьбой не допустить закрытия воздушного пространства над Харьковом.

В обращении сказано, что о существовании проекта бюллетеня сообщила компания Нью Системс АМ, которая управляет Международным аэропортом Харьков.

В Госавиаслужбе Украины подтвердили, что получили проект бюллетеня по безопасности EASA и берут участие в консультациях с причастными органами для формирования официальной позиции. Детали о содержании бюллетеня в ведомстве сообщить отказались.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в течении двух дней сотрудники Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" задокументировали огромное количество преступлений в аэропортах столицы.