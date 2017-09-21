На Сумщине алкоголь производили из моющих средств

Эту информацию недавно распространили в ГФС. Согласно данным – около Конотопа, в складском помещении недавно налоговиками было выявлено и изъято 45 тысяч литров спирта.

Правоохранители вскоре выяснили, что указанный спирт дельцы получали из моющего средства, которое предназначено для авто стекла. Покупали умельцы его в Молдове. После этого изготовленный товар (водку, а также коньяк) везли на продажу в розничные торговые сети.

Как сообщал УРА-Информ, на Кировоградщине выявили подпольный цех по производству алкоголя.