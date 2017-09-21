03:00 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Сумщине алкоголь производили из моющих средств

Работники налоговой милиции ГУ Государственной фискальной службы Сумщины разоблачили злоумышленников, подпольно производивших алкогольные напитки. 

На Сумщине алкоголь производили из моющих средств

Эту информацию недавно распространили в ГФС. Согласно данным – около Конотопа, в складском помещении недавно налоговиками было выявлено и изъято 45 тысяч литров спирта.

Правоохранители вскоре выяснили, что указанный спирт дельцы получали из моющего средства, которое предназначено для авто стекла. Покупали умельцы его в Молдове. После этого изготовленный товар (водку, а также коньяк) везли на продажу в розничные торговые сети.

Как сообщал УРА-Информ, на Кировоградщине выявили подпольный цех по производству алкоголя.


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