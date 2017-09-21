На Киевщине чиновник ГФС попался на взятке в 20 тысяч долларов

Так, для чиновника должна быть избрана мера пресечения – содержание под стражей. Генеральная прокуратура вместе с работниками СБУ недавно задержала при получении неправомерной выгоды (взятки) в сумме 20 тыс. долларов чиновника ГУ Государственной фискальной службы – на Киевщине.

Об этом передавала пресс-служба ГПУ. 20 сентября 2017 г. был разоблачен старший следователь управления финансовых расследований Киево-Святошинского ГУ ГФС области, требовавший взятку в размере 20 тысяч долларов – от главы общества.

Как сообщал УРА-Информ, на Донетчине работник полиции попался на взятке.