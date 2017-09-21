13:09 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине выявлено российское оружие

В Новотроицком в пустом доме недавно было обнаружен оружие производства России. 

На Донетчине выявлено российское оружие

Эти данные распространила пресс-служба ГПСУ. Согласно данным – в тайнике в доме были выявлены боеприпасы производства РФ. К примеру – в доме обнаружили тротил, а также противотанковые мины, 200 патронов, 44 запала, взрыватели, семь ручных гранат и многое другое.

Данный арсенал боеприпасов вскоре был передан работникам Нацполиции области. Кроме того, направили уведомление про признаки уголовного преступления, о котором говорится в ст. 263 УК страны.

Как сообщал УРА-Информ, у жителя Одесской области были выявлены боеприпасы и оружие. Открыто уголовное производство.


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