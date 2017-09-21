12:22 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбасс прибыло десять грузовиков с гумпомощью

Гуманитарную помощь составили в этот раз продуктовые наборы, а также строительные материалы.

На Донбасс прибыло десять грузовиков с гумпомощью

Так, Международный комитет КК недавно доставил на Донбасс десять грузовых авто с гуманитарной помощью. Об этом речь идет в сообщении пресс-службы Госпогранслужбы Украины. 20-го сентября через КПВВ "Новотроицкое" в направлении Донецка отправилось сразу десять грузовых автомобилей с продуктовыми наборами, а также со строительными материалами весом более 190 тонн.

По данным пресс-службы, груз отправили от Миссии комитета Красного Креста. Отметим, Красный Крест раньше сообщал, что хочет выделить 60 млн долларов на гумпомощь Украине.

Как сообщал УРА-Информ, в августе Красный Крест направил жителям Луганщины гуманитарную помощь.


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