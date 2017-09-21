Количество жертв землетрясения в Мексике растет

При этом спасателям удалось спасти 12-летнюю девочку, которая оказалась под завалами школы.

Как сообщает Reuters, по словам девочки, под завалами рядом с ней есть еще двое учеников, однако сказать точно живы они или нет ребенок не смог. Полное имя девочки не было обнародовано, но ее семья находилась рядом во время спасательной операции, - рассказали спасатели.

Напомним, ранее сообщалось, что под завалами школы Colegio Enrique Rebsamen в Мексике погибли более 20 детей и двое взрослых. По информации местных властей, еще 30 детей и 12 взрослых пропали без вести.

Как сообщал УРА-Информ, землетрясение магнитудой 7,1 баллов разрушило десятки зданий, газовые магистрали и привело к пожарам менее чем через две недели после того, как еще одно мощное землетрясение убило по меньшей мере 98 человек на юге Мексики.