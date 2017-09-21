Число жителей Украины за июль сократилось на 11 тысяч

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины.

Как отмечается, за месяц численность населения страны сократилась по меньшей мере на 11 тыс. человек.

При этом на первое августа 2016 г. численность наличного населения Украины составила 42 млн 650,2 тыс. человек. Таким образом, за год украинцев стало меньше на 194,2 тыс. человек.

В свою очередь численность постоянного населения Украины за это время составила 42 млн 286,4 тыс. человек. Естественное сокращение населения Украины в январе-июле 2017 года составило 131 тыс. 266 человек.

Кстати, за указанный период в Украине родились 209 тыс. 433 ребенка.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", за января и по июнь 2017 года в стране родилось 178 тысяч 820 детей.