Чиновники "Киевоблэнерго" попались на взятке

Так, на Киевщине полицейские поймали на взятке двух чиновников районного "Киевоблэнерго". Эти данные распространила пресс-служба Департамента экономической защиты Нацполиции Украины в социальной сети Facebook.

Известно, что оперативники Управления экономической защиты в Киевской области зафиксировали противоправную деятельность должностных лиц подразделения ЗАО" Киевоблэнерго ". Они хотели получить от гражданина 30 тысяч гривен взятки. За это они намеревались не привлекать человека к ответственности – штрафа в 100 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Умани депутат попался на взятке.