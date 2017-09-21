17:44 21.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Чиновники "Киевоблэнерго" попались на взятке

Чиновники Киевоблэнерго требовали от человека 30 тысяч гривен взятки.

Чиновники

Так, на Киевщине полицейские поймали на взятке двух чиновников районного "Киевоблэнерго". Эти данные распространила пресс-служба Департамента экономической защиты Нацполиции Украины в социальной сети Facebook.

Известно, что оперативники Управления экономической защиты в Киевской области зафиксировали противоправную деятельность должностных лиц подразделения ЗАО" Киевоблэнерго ". Они хотели получить от гражданина 30 тысяч гривен взятки. За это они намеревались не привлекать человека  к ответственности – штрафа в 100 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в Умани депутат попался на взятке.


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