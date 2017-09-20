14:09 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100174236:nastya

Военная прокуратура требует наложить санкции на ряд производителей минудобрений

Главная военная прокуратура обратилась с требованием к Министерству экономического развития и торговли Украины наложить санкции на ряд производителей минеральных удобрений из-за поставок аммиачной селитры на оккупированные территории.

Военная прокуратура требует наложить санкции на ряд производителей минудобрений

Об этом сообщает пресс-служба государственного политического управления.

По информации ведомства, некоторые предприятия осуществляли поставки азотных удобрений на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, такая махинация делалась вне таможенного контроля через приостановленные и запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе.

В результате средства, полученные участниками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" направлялись в структурные подразделения этих террористических организаций. Кроме того, они использовались для финансирования и деятельности их незаконных вооруженных формирований.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали у российско-украинской границы в Луганской области украинцев, которые пытались вывезти в РФ около четырех тонн меда.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив