Военная прокуратура требует наложить санкции на ряд производителей минудобрений

Об этом сообщает пресс-служба государственного политического управления.

По информации ведомства, некоторые предприятия осуществляли поставки азотных удобрений на временно неподконтрольные украинской власти территории Донецкой и Луганской областей.

В частности, такая махинация делалась вне таможенного контроля через приостановленные и запрещенные правительством пункты пропуска на российско-украинской границе.

В результате средства, полученные участниками террористических организаций "ДНР" и "ЛНР" направлялись в структурные подразделения этих террористических организаций. Кроме того, они использовались для финансирования и деятельности их незаконных вооруженных формирований.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", сотрудники Государственной пограничной службы Украины задержали у российско-украинской границы в Луганской области украинцев, которые пытались вывезти в РФ около четырех тонн меда.