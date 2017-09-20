В среду в Украине немного похолодает

На остальной территории по прежнему будет очень тепло и сухо. Кратковременные дожди, а местами и грозы синоптики обещают в западных, Винницкой и северных областях.

На остальной территории осадков не предвидится. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду. Температура воздуха в среднем составит 19-24 градуса.

В Киеве сегодня утром кратковременный дождь, днем осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 10-12 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

На западе Украины облачно, кратковременный дождь, местами гроза. Ночная температура воздуха составит 6-13 теплых градусов. Днем потеплеет до 17-25 градусов.

На севере страны в среду утром кратковременный дождь, местами гроза. Днем будет сухо и тепло. Ночью столбики термометров покажут от 7 до 13 градусов со знаком плюс. Днем будет от 18 до 25 теплых градусов.

В центральной части страны сегодня, без осадков, только в Винницкой области кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью удержится в пределах 9-14 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до 27-32 градусов.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью составит 12-17 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 26-32 градусов.

На юге также сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-18 градусов. Днем будет жарко до 27-33 градусов.

В Крыму также без осадков. Температура воздуха ночью удержится в пределах 13-18 теплых градусов. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 29-34 градуса.