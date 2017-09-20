05:00 20.09.2017 | Общество | Новости
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В Севастополе проходят рейды по квартирам украинских военных

Обыски проводятся на данный момент в доме, где живут семьи военных ВМС Украины.

В Севастополе проходят рейды по квартирам украинских военных

Так, в аннексированном Севастополе работники полиции РФ в сопровождении граждан в штатском уже посетили все квартиры здания №17, который находится в переулке Новикова в Балаклаве, где живут семьи военных ВМС Украины, а также военные пенсионеры. Про это недавно рассказали жены украинских офицеров, проходящие службу на материковой Украине.

Согласно их сообщениям - накануне примерно в 19 часов работники российской полиции и люди в штатском обошли квартиры дома и провели с жильцами беседы. Военные спрашивали у людей, знают ли те, что их жилье – служебное.

Как сообщал УРА-Информ, Севастополь и Симферополь недавно на время лишились мобильного интернета.


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