В Одессе из-за драки возле городского совета пострадали 36 силовиков - ВИДЕО

Тут люди, которые пришли требовать наказания для виновных в смерти детей в лагере "Виктория", пытались прорваться на сессию горсовета. В результате потасовки пострадали 36 силовиков.

Как сообщает Главное управление Национальной полиции Одессы, вследствие действий некоторых активистов за оказанием медицинской помощи обратились 20 сотрудников полиции и 16 сотрудников Национальной гвардии Украины. Полиция открыла по факту конфликта между митингующими и правоохранителями уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Хулиганство.

Вместе с тем в связи с инцидентом в работе сессии объявили перерыв, а затем сессия совсем закрылась. Немного позже полиция применила газ и задержала нескольких активистов.

Сейчас ситуация в городе напряженная. Протестующие прибегли к хулиганским действиям, у некоторых из них есть пиротехника, некоторые агрессивно настроены, применяют файеры. Правоохранители контролируют ситуацию и принимают меры для охраны порядка, - рассказал советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк.

Напомним, в ночь на 16 сентября в одесском лагере "Виктория" произошел масштабный пожар. На тот момент в корпусе, где произошло возгорание, находились 42 ребенка. Трое из них погибли, двое госпитализированы.

Как сообщал УРА-Информ, 19 сентября стало известно, что в связи с пожаром в "Виктории" от должностей отстранены трех одесских чиновников.