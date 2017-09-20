18:47 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Киеве "заминировали" здание суда

В центре Киева "заминировали" здание суда, полиция проверяет здание и прилегающую территорию на предмет взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции города Киева.
 

В Киеве

Согласно информации пресс-службы, по адресу объекта, который расположен на улице Шолуденко, выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

"Полиция проверяет информацию о заминировании судебного учреждения. Такая информация поступила по спецлинии "102" в дежурную часть киевской милиции сегодня около 16:00", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время проводится осмотр "заминированного" здания и прилегающей к ней территории.

Так, материалы по этим фактом внесены в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Шевченковского управления полиции.

В настоящее время, проводится проверка, по результатам которой будет дана соответствующая правовая квалификация этого события. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.

Напомним, как сообщалост ранее в "УРА-Информ", в центре Киева из гостиницы "Украина" эвакуировали всех находившихся в здании людей в связи с сообщением о минировании.


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