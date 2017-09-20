22:53 20.09.2017 | Общество | Новости
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Украинские дипучреждения в Мексике от землетрясения не пострадали - МИД

Здания украинских дипломатических учреждений в Мексике не пострадали.

Украинские дипучреждения в Мексике от землетрясения не пострадали - МИД

Правительство страны не сообщает о разрушения в результате землетрясения иностранцев. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

По его словам, власти страны сообщили о том, что разрушено и сколько зданий пострадало. Однако об иностранцах правительство Мексики не сообщает, которые могли бы пострадать. При этом Кирилич отметил, что нет также сообщений о повреждении в результате землетрясения зданий украинских дипломатических учреждений.

Пострадала одна начальная школа, две фабрики, офисные помещения, жилые дома, - уточнил Кирилич.

Напомним, на северо-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1.

как сообщал УРА-Информ, по последним данным количество жертв мощного землетрясения в Мексике увеличилось до 248 человек.


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