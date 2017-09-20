15:43 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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У жителей Одесчины обнаружили оружие и боеприпасы

По факту выявления у жителей Одесчины оружия уже начаты уголовные производства.

У жителей Одесчины обнаружили оружие и боеприпасы

Так, в Одесской области правоохранители сумели выявить у местных жителей боеприпасы, а также оружие. Про это говорится в сообщении пресс-службы ГУ Национальной полиции данного региона - в Facebook. Таким образом - в рамках проведения отработки сотрудниками Белгород-Днестровского отделения полиции устроили более 10 обысков, и в итоге было изъято пять пистолетов, 125 патронов, взрывные устройства и четыре ножа. К примеру - у жителя села Шабо нашли и изъяли предмет, который похож на пистолет, а также шесть патронов с резиновыми пулями.

Как сообщал УРА-Информ, Украина готова принять от США летальное оружие.


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