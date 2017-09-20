13:19 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд разрешил задержание судьи Киреева

Апелляционный суд города Киева дал свое согласие на задержание бывшего судьи Печерского районного суда города Киева Родиона Киреева.

Суд разрешил задержание судьи Киреева

Суд разрешил задержать его с целью дальнейшего его ареста. Как сообщает пресс-служба суда, во вторник, 19 сентября коллегия судей рассмотрела поданную прокурором апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Деснянского райсуда Киева от 05 июля 2017 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на задержание Киреева.

После рассмотрения дела коллегия судей постановила удовлетворить поданную прокурором апелляционную жалобу и упразднить постановление следственного судьи Деснянского райсуда. При этом коллегия судей постановила удовлетворить ходатайство следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры.

Напомним, судья Киреев, который в 2011 году вынес приговор в "газовом деле" бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, объявлен в розыск с июля 2014 года. Прокуратура обвинила его в вынесении заведомо неправосудного приговора. В июне 2014 года Генеральная прокуратура передала в Верховный суд документы о задержании и аресте Киреева.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2015 года Высший совет юстиции принял решение о внесении представления об увольнении с должности судьи Печерского райсуда Киева Киреева, а 18 января 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.


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