Суд разрешил задержание судьи Киреева

Суд разрешил задержать его с целью дальнейшего его ареста. Как сообщает пресс-служба суда, во вторник, 19 сентября коллегия судей рассмотрела поданную прокурором апелляционную жалобу на постановление следственного судьи Деснянского райсуда Киева от 05 июля 2017 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства о предоставлении разрешения на задержание Киреева.

После рассмотрения дела коллегия судей постановила удовлетворить поданную прокурором апелляционную жалобу и упразднить постановление следственного судьи Деснянского райсуда. При этом коллегия судей постановила удовлетворить ходатайство следователя Главного следственного управления Генпрокуратуры.

Напомним, судья Киреев, который в 2011 году вынес приговор в "газовом деле" бывшему премьер-министру Украины Юлии Тимошенко, объявлен в розыск с июля 2014 года. Прокуратура обвинила его в вынесении заведомо неправосудного приговора. В июне 2014 года Генеральная прокуратура передала в Верховный суд документы о задержании и аресте Киреева.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре 2015 года Высший совет юстиции принял решение о внесении представления об увольнении с должности судьи Печерского райсуда Киева Киреева, а 18 января 2016 года президент Украины Петр Порошенко подписал указ о его увольнении.