Суд отпустил Нелю Штепе на круглосуточный домашний арест

Обвиняемая в сепаратизме Шпета вышла из СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным средствов контроля на ноге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, они не могу комментировать позиция суда, поскольку она озвучена только резолютивная часть решения.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что их представитель сегодня в суде настаивал на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по статье Уголовного кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Таким образом, Штепы по решению суда должна находиться постоянно по месту жительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.