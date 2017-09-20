20:58 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Суд отпустил Нелю Штепе на круглосуточный домашний арест

Ленинский районный суд города Харькова в среду, 20 сентября, изменил меру пресечения бывшему городскому голове Славянска Неле Штепе.

Суд отпустил Нелю Штепе на круглосуточный домашний арест

Обвиняемая в сепаратизме Шпета вышла из СИЗО на круглосуточный домашний арест с электронным средствов контроля на ноге. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области, они не могу комментировать позиция суда, поскольку она озвучена только резолютивная часть решения.

Вместе с тем в прокуратуре отметили, что их представитель сегодня в суде настаивал на продлении меры пресечения в виде содержания под стражей, поскольку Уголовный процессуальный кодекс Украины не предусматривает других видов меры пресечения для подозреваемых по статье Уголовного кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность государства.

Таким образом, Штепы по решению суда должна находиться постоянно по месту жительства.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Нелю Штепу арестовали 13 июля 2014 года. Ее подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и в пособничестве сепаратистам.


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