Прокат авто в Киеве как альтернатива привычному транспорту

Осень — самое подходящее время для путешествий. Уже нет изнуряющей летней жары, но солнце старательно согревает землю каждый день. Украина — замечательная страна с массой мест, которые стоит увидеть. На юге — в Одесской, Николаевской и Херсонской областях — теплое море и километры песчаных пляжей. В центральной части — Умани или Белой Церкви — одни из красивейших парков Европы. В Карпатах — горы, леса и водопады. Никого не оставят равнодушным городские достопримечательности Одессы, Львова, Черновцов, Чернигова или Ужгорода.

Хорошо, когда есть личный автомобиль, благодаря которому любое путешествие превращается в приятную прогулку. Можно тщательно спланировать поездку таким образом, чтобы это не было утомительно и переезд из одного пункта в другой занимал как можно меньше времени.

Но что делать тем, у кого нет личного транспорта? Переезды между городами на поезде занимают слишком много времени, да и железная дорога есть не везде. Масса времени тратится впустую на вокзалах в ожидании рейса. То же самое справедливо в отношении автобусов. Кроме того, автобусное сообщение не так удобно и дороже железнодорожного.

Выходом из подобной ситуации может стать аренда автомобиля. Не так давно в Украине начал работу международный сервис проката SiXT — один из самых популярных в Европе. Компания работает не только в Европе. Представительства и партнеры SiXT работают в 100 странах мира.

Станции аренды авто в Киеве от компании SiXT расположены в 7 точках столицы: 2 — в аэропортах Жуляны и Борисполь, 1 — на железнодорожном вокзале, а также на проспекте Николая Бажана, Дмитриевской улице, бульваре Дружбы Народов и на Столичном шоссе.

Автопарк компании SiXT укомплектован компактными городскими автомобилями, вместительными универсалами, респектабельными седанами, внедорожниками. Все автомобили — европейского и японского производства: Renault, Volkswagen, Skoda, Toyota, BMW. Все автомобили не старше 3 лет.

SiXT предлагает клиентам любой удобный способ оплаты. Все сделки застрахованы. Компания осуществляет круглосуточную поддержку клиентов. При отмене оплаченной резервации автомобиля SiXT вернет деньги клиенту.