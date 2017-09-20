Под Тернополем обнаружили мины времен Второй мировой

Об этом сообщает пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Тернопольской области.

По информации ведомства, пиротехники приехавшие на вызов о найденном опасном предмете, при обследовании прилегающей территории обнаружили в целом 46 минометных мин калибром 81 мм времен Второй мировой войны.

Все обнаруженные взрывоопасные предметы будут изъяты и уничтожены в безопасном месте, путем контролируемого подрыва.

Добавим, с начала 2017 года в Тернопольской области зарегистрировано 159 случаев обнаружения взрывоопасных предметов. Специалистами-пиротехниками подняты на поверхность земли 1003 боеприпаса времен прошлых войн.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция нашла вторую бомбу на станции метро "Парсонс грин" в Лондоне, где сработало взрывное устройство.