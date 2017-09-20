Нидерланды будут полностью спонсировать судебный процесс над виновными в крушении MH17

Об этом передает The Telegraph.

Согласно информации издания, Министерство юстиции Нидерландов уже разработало план стороны обвинителя и собрало нудные доказательства, которые сторона будет готова представить в следующем году.

Общий бюджет запланирован с 2017 пр 2023 год, на это в бюджете будут выделены специальные средства.

Нидерланды настаивают на том, чтобы отсутствовали любые иные внешние источники финансирования, дабы не нарушать принципа независимости суда.

Король Нидерландов Виллем-Александер заявил, что его государство будет до конца бороться за то, чтобы все виновные и заказчики были наказаны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Нидерландах состоялась церемония открытия мемориала жертвам рейса MH17.