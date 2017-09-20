08:23 20.09.2017 | Общество | Новости
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Нидерланды будут полностью спонсировать судебный процесс над виновными в крушении MH17

Правительство Нидерландов запланировало выделение 9 млн евро для ведения судебного процесса, связаного с крушением рейса MH17.

Нидерланды будут полностью спонсировать судебный процесс над виновными в крушении MH17

Об этом передает The Telegraph.

Согласно информации издания, Министерство юстиции Нидерландов уже разработало план стороны обвинителя и собрало нудные доказательства, которые сторона будет готова представить в следующем году.

Общий бюджет запланирован с 2017 пр 2023 год, на это в бюджете будут выделены специальные средства.

Нидерланды настаивают на том, чтобы отсутствовали любые иные внешние источники финансирования, дабы не нарушать принципа независимости суда.

Король Нидерландов Виллем-Александер заявил, что его государство будет до конца бороться за то, чтобы все виновные и заказчики были наказаны.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Нидерландах состоялась церемония открытия мемориала жертвам рейса MH17.


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