На Закарпатье ураганный ветер повалил более 300 гектаров леса - ФОТО

По предварительным подсчетам, в результате непогоды были повалены более 300 гектаров леса. Как сообщили в среду утром, 20 сентября, в Закарпатском областном управлении лесного и охотничьего хозяйства, закарпатские лесники начали подсчет убытков от мощного урагана.

По словам пресс-секретаря Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Юлия Давыдових, только в Великобычковском и Ясинянском лесохозяйствах ураган повалил более 250 гектаров леса, которые надо расчищать повально.

В Тячевском районе шквальным ветром повалены почти 50 гектаров лесных насаждений, которые подвергнутся выборочным рубкам.

Еще три лесхозы проводят подсчет поврежденной площади лесных массивов, - рассказала она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду, 20 сентября, во второй половине дня и вечером по территории Закарпатской области и городе Ужгороде ожидаются сильные дожди и грозы. Синоптики также обещают сильные ливни, в отдельных пунктах град. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Закарпатского центра по гидрометеорологии, в связи с сильными осадками в области объявили штормовое предупреждение.