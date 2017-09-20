14:34 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье уничтожили 80 диких кабанов

В рамках проведения в Украине мероприятий по депопуляции диких кабанов на Закарпатье уже уничтожено примерно 80 кабанов.

На Закарпатье уничтожили 80 диких кабанов

Так, в стране проводятся мероприятия, что связаны со вспышками АЧС. На Закарпатье среди 80-ти убитых диких кабанов у двух вирус АЧС подтвердили. Такие данные недавно распространили в Закарпатском облуправлении охотничьего хозяйства.

К 20-му сентября уже был подтвержден отстрел 78-ми диких кабанов. В каждом конкретном случае инспекторами ветмедицины были взяты образцы для исследования на наличие АЧС у животных. По 49 пробам на данный момент получены результаты, по которым у двух животных выявлен вирус АЧС.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине в 2017 г. уже было зафиксировано примерно 100 случаев АЧС.


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