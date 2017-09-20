На Львовщине будут судить двух боевиков "ЛНР"

Такие данные распространили в пресс-службе облпрокуратуры. Согласно сообщению – в процессуальном руководстве львовской прокуратуры следственным отделом Управления СБУ во Львовской области по итогам проведения предварительного расследования уже были составлены обвинительные акты в отношении двух уголовных производств в отношении жителей Донбасса. Акты составлены по подозрению этих людей в совершении уголовного преступления по ст. 258-3 УК Украины.

Как сообщал УРА-Информ, в августе некоторых террористов "ЛНР" отстранили – по итогам проверки на детекторе лжи.