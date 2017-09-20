Львовщина накопила 200 тысяч опасных гудронов

Такие данные на сессионном заседании сообщил глава департамента экологии Львовской ОГА - Руслан Гречаник – сообщает "Львовский портал". По его словам – касательно гудронов, то их в регионе уже было накоплено даже больше 200-от тысяч. Они сейчас пребывают на балансе пяти различных балансодержателей.

Согласно законодательству именно они отвечают за хранение их и за утилизацию - отметил Р.Гречаник. Также он добавил, что уже в 2018 г. регион планирует профинансировать утилизацию данных небезопасных отходов.

Как сообщал УРА-Информ, к середине июля 2017 г. Львов был очищен от бытового мусора.