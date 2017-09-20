17:26 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Львовщина накопила 200 тысяч опасных гудронов

На Львовщине уже было накоплено примерно 200 тысяч тонн токсичных гудронов. 

Львовщина накопила 200 тысяч опасных гудронов

Такие данные на сессионном заседании сообщил глава департамента экологии Львовской ОГА - Руслан Гречаник – сообщает "Львовский портал". По его словам – касательно гудронов, то их в регионе уже было накоплено даже больше 200-от тысяч. Они сейчас пребывают на балансе пяти различных балансодержателей.

Согласно законодательству именно они отвечают за хранение их и за утилизацию - отметил Р.Гречаник. Также он добавил, что уже в 2018 г. регион планирует профинансировать утилизацию данных небезопасных отходов.

Как сообщал УРА-Информ, к середине июля 2017 г. Львов был очищен от бытового мусора.


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