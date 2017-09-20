Луценко рассказал о применении боевиками пыток

Генпрокуратура страны заметила 600 случаев применения террористами пыток на Донбассе. Об этом сообщил в рамках брифинга генпрокурор Ю. Луценко. Согласно его словам – сейчас уже замечено 600 фактов пыток, к примеру, снятие скальпа, а также кожи, кастрирование, расчленение, заливание в горло свинца, распятие и прочее.

Именно такими видами пыток занимаются российские террористы - заявил Луценко. Также известно, что в прошлом году СБУ нашла адреса пыточных, размещенных на оккупированном Донбассе. Выяснилось, что в Донецке есть шесть пыточных, а в Луганске – две.

Как сообщал УРА-Информ, Луценко также указал сроки образования антикоррупционного суда.