16:14 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Луценко рассказал о применении боевиками пыток

Луценко сообщил о том, какие пытки применяют на Донбассе террористы.

Луценко рассказал о применении боевиками пыток

Генпрокуратура страны заметила 600 случаев применения террористами пыток на Донбассе. Об этом сообщил в рамках брифинга генпрокурор Ю. Луценко. Согласно его словам – сейчас уже замечено 600 фактов пыток, к примеру, снятие скальпа, а также кожи, кастрирование, расчленение, заливание в горло свинца, распятие и прочее.

Именно такими видами пыток занимаются российские террористы - заявил Луценко. Также известно, что в прошлом году СБУ нашла адреса пыточных, размещенных на оккупированном Донбассе. Выяснилось, что в Донецке есть шесть пыточных, а в Луганске – две.

 Как сообщал УРА-Информ, Луценко также указал сроки образования антикоррупционного суда.


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