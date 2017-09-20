Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Ранее в Минске были заседания в формате скайп-конференции подгруппы по вопросам безопасности, которая работает в рамках территориальной генерирующой компании.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Минске завершилось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.