13:18 20.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Заседание контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе началось в столице Белорусии.

Контактная группа по Донбассу начала заседание в Минске

Об этом сообщила пресс-секретарь представителя Украины в контактной группе Дарка Олифер на своей странице в Facеbook.

"В Минске началось заседание Трехсторонней контактной группы", - написала она.

Ранее в Минске были заседания в формате скайп-конференции подгруппы по вопросам безопасности, которая работает в рамках территориальной генерирующой компании.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в Минске завершилось заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Донбассе.


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