К трагедии в Одессе могла привести коррупция, - Луценко

Необходимо тщательно изучить причины, почему с июня 2017 года в лагере была отключена противопожарная сигнализация, что "может свидетельствовать о поиске той охранной структуры с соответствующей лицензией, которая бы предложила вероятным злоумышленникам лучшие откаты". Об этом в среду, 20 сентября, во время брифинга в Днепре заявил Луценко.

Он также пояснил, что не были заполнены резервуары воды. Пожарная инспекция несколько раз присылала предписания об устранении этих очевидно опасных для жизни детей вещей.

В письменном виде эти предписания направлялись и в лагерь, и в районную администрацию по месту нахождения лагеря, а оттуда городской совет, - отметил Луценко. Он также заявил, что "будет изучаться роль заместителя городского головы Одессы, который отвечает за вопросы образования" и если ее вина будет доказана, то ее ответственность также будет серьезной.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пожар в лагере "Виктория" возник около полуночи 15 сентября. Огонь полностью уничтожил двухэтажное деревянное здание, в котором на момент пожара находились 52 ребенка. После тушения пожара спасатели обнаружили обгоревшие останки двоих детей. Еще одну девочку искали как на месте пожара, так и в окрестностях лагеря, куда она, предположительно, могла убежать, испугавшись.