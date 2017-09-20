Еще двое задержанных по подозрению в терактах в Лондоне

По информации службы, мужчины 48 и 30 лет были задержаны в Южной Уэльсе в городе Ньюпорт. Полиция подозревает, что у них было еще несколько сообщников. Обыски в городе продолжаются.

Дальнейшие поиски продолжаются по двум адресам в графстве Суррей, и ожидается, что поиски будут продолжаться несколько дней, сообщает полиция.

В результате теракта в лондонском метро погибших нет, однако более 30 человек получили травмы, когда самодельная бомба, спрятанная в белом контейнере в конце вагона метро, детонировала на станции Парсонс Грин.

Председатель отдела по борьбе с терроризмом столичной полиции Дэн Хейден уверен, что правоохранителям в короткие сроки удастся найти всех преступников, причастных к теракту.

Как сообщалось в "УРА-Информ", задержанный мужчина, обвиняемый в теракте в Лондоне оказался беженцем из Ирака.