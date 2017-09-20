Детали сотрудничества украино-бразильского космического проекта "Циклон-4"

Председатель Государственного космического агентства Павел Дегтяренко заявил, что совместный укрино-бразильский космический проект по строительству ракет начнет поиск новых инвесторов.

Бразилия еще в 2015 году отказалась от продолжения развития проекта, а в 2016 году окончательно прекратила действие проекта.

На данном этапе космическое агентство готовит новый план по решению проблемных вопросов и согласованию дальнейших действий.

В 2018 году должно начаться строительство космодрома у Кансо и Хейзел Хилл (Канада) для украинских ракет среднего класса "Циклон-4М".

Несколько иностранных компаний интересуются данным проектом, в частности, инвесторы из США, Японии и Канады.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Кабинет министров Украины освободил с поста старого главу этого ведомства Юрия Радченко и назначил на его кресло Павла Дегтяренко.