11:40 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Вторая партия угля прибыла в Украину

В Украину с начала 2017 года из Южно-Африканской республики совершено пять поставок антрацитового угля. Об этом передает пресс-служба морского порта "Южный".

Вторая партия угля прибыла в Украину

Согласно информации службы, судно Panamax MIN SHENG пришвартовалось с грузом в 80 тонн "черного" сырья для украинских ТЭЦ.

В течение сентября в порту были разгружены судна DANAE, OCEAN AMBITIOUS и SEMIRAMIS.

Всего же в порту "Южном" было разгружено 225 тонн угля для тепловой генерации ДТЭК.

Напомним, что Министр энергетики Игорь Насалик заявил о том, что к 2025 году украинское государство сможет стать полностью энергонезависимым и перейти на альтернативные источники энергии.

На данный момент Украина закупает антрацитовый уголь у ЮАР и США.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в морском порту "Южный" в Одесской области 400 вагонов загрузили углем из Южноафриканской республики.


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