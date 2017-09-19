13:59 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Умань уже прибыло более 21 тысячи паломников

По состоянию на вторник, 19 сентября, в украинский город Умань уже прибыло более 21,6 тысяч паломников.

В Умань уже прибыло более 21 тысячи паломников

Хасидов из 12 стран мира съезжаются на празднование Рош-га-Шана. Как сообщает пресс-служба полиции Черкасской области, культовые мероприятия по случаю празднования Рош-га-Шана, Нового года по иудейскому календарю на могиле цадика Нахмана и в помещении синагоги, состоятся 20-22 сентября.

Соблюдение общественного порядка и безопасности граждан круглосуточно обеспечивает более 500 полицейских. Сейчас нарушений общественного порядка в зоне компактного пребывания паломников не допущено, - сообщили в полиции.

Напомним, в этом году ожидается около 40 тысячи хасидов на празднование иудейского Нового года в Умане.

Как сообщал УРА-Информ, Украинские пограничники начали принимать организованные группы паломников-хасидов, которые прибывают в Украину на празднование иудейского Нового года - Рош Ха-Шана.


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