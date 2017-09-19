В Украине продолжается теплая осень

Во Львове будет прохладно, а в Запорожье или Херсоне будет царить настоящая летняя жара. В то же время синоптики прогнозируют дожди и грозы в отдельных областях Украины, сильные порывы ветра в западных областях и переменную облачность.

Однако в основном сегодня будет сухо. Лишь в западных, Житомирской и Винницкой областях возможны дожди с грозами. Ветер будет преимущественно восточным и северо-восточным, 5-10 метров на секунду. Днем в западных областях возможны порывы ветра до 15-20 метров на секунду.

Температура воздуха будет колебаться от 18 до 30 градусов тепла.

В Киеве сегодня осадков не предвидится. Температура воздуха ночью составит 9-11 градусов тепла. Днем будет от 20 до 22 теплых градусов.

На западе Украины днем местами пройдет кратковременный дождь, грозы. Температура воздуха ночью будет от 4 до 11 градусов сот знаком плюс. Днем воздух прогреется до 18-23 градусов.

На севере страны во вторник в основном без осадков, только днем в Житомирской области местами небольшой кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажут от 5 до 12 теплых градусов. Днем потеплеет до 18-23 градуса.

В центре Украины сухо и тепло. Только в Винницкой области днем кратковременный дождь, местами гроза. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов выше нуля. Днем будет от 18 до 25 градусов тепла.

На востоке Украины сегодня сухо и жарко. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 градусов. Днем воздух прогреется до 25-32 градуса.

На юге страны также без осадков. Ночная температура воздуха составит 12-19 градусов со знаком плюс. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 26-31 градус.

В Крыму сегодня по летнему жарко. Осадков синоптики не обещают. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-21 градуса. Днем воздух раскалится до 27-32 градусов.