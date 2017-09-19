10:22 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В центре столицы введут усиленный режим охраны

Заместитель главы Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в ближайшие дни в центре столицы будет усилен полицейский патруль. Об этом он сказал в эфире одном из украинских телеканалов.

В центре столицы введут усиленный режим охраны

Это связано с массовыми митингами, которые пройдут в ближайшие дни - под Верховной Радой и под Национальным банком Украины.

Крищенко уверен, что митингующих будет не меньше 7 тыс человек.

Правоохранители ограничили движение по улице Грушевского и по улице Институтской.

Будут установлены метталоискатели, расставлены дополнительные патрули, а также другие превентивные меры для обеспечения безопасности на время проведения манифестаций.

Ранее на столичном Майдане собрались сотни людей для профсоюзной акции в защиту медиков и врачей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве под Апелляционным судом собрался митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности.


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