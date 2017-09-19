В центре столицы введут усиленный режим охраны

Заместитель главы Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в ближайшие дни в центре столицы будет усилен полицейский патруль. Об этом он сказал в эфире одном из украинских телеканалов.
Это связано с массовыми митингами, которые пройдут в ближайшие дни - под Верховной Радой и под Национальным банком Украины.
Крищенко уверен, что митингующих будет не меньше 7 тыс человек.
Правоохранители ограничили движение по улице Грушевского и по улице Институтской.
Будут установлены метталоискатели, расставлены дополнительные патрули, а также другие превентивные меры для обеспечения безопасности на время проведения манифестаций.
Ранее на столичном Майдане собрались сотни людей для профсоюзной акции в защиту медиков и врачей.
Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве под Апелляционным судом собрался митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности.