В центре столицы введут усиленный режим охраны

Это связано с массовыми митингами, которые пройдут в ближайшие дни - под Верховной Радой и под Национальным банком Украины.

Крищенко уверен, что митингующих будет не меньше 7 тыс человек.

Правоохранители ограничили движение по улице Грушевского и по улице Институтской.

Будут установлены метталоискатели, расставлены дополнительные патрули, а также другие превентивные меры для обеспечения безопасности на время проведения манифестаций.

Ранее на столичном Майдане собрались сотни людей для профсоюзной акции в защиту медиков и врачей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Киеве под Апелляционным судом собрался митинг с требованием расследовать дела Майдана и привлечь виновных к ответственности.