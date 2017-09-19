В трех регионах Украины налоговики "накрыли" нелегальные АЗС

Такие данные недавно распространили представители областных управлений фискальной службы. Согласно данным – на Хмельнитчине незаконная АЗС функционировала прямо на территории одного из населенных пунктов области. Ее содержал 27-летний житель близлежащего поселка. При обысках у него было изъято топлива на 400 тысяч гривен. На Ровенщине же налоговики накрыли сразу две незаконные АЗС – на одной из них продавали газ. А на второй – дизельное топливо.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в КГГА сообщали, что намерены вести борьбу с нелегальными АЗС.