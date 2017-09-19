08:59 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В понедельник на Донбассе ранены двое украинских военных

В течение прошедших суток обстановка в районе проведения антитеррористической операции оставалась напряженной.

В понедельник на Донбассе ранены двое украинских военных

Российские наемные войска и подчиненные им боевики в понедельник, 18 сентября, продолжили нарушать режим тишины. Вместе с тем украинские войска контролируют ситуацию.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, в течении суток боевики 14 раз открывали огонь по нашим позициям. В результате таких действий ранения получили двое наших военных.

Как и накануне, основная активность противника вечером фиксировалась в районе Авдеевской промзоны. Здесь боевики дважды обстреливали наши укрепления из разных видов гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Украинские военные жестко отвечали врагу, заставляя соблюдать режим тишины", - говорится в сообщении.

Также около полуночи незаконные вооруженные формирования выпустили семь мин неподалеку Песков, а из вооружения БМП открывали огонь у Зайцевого. Тем временем на Приморском направлении наемники применяли 82-миллиметровый миномет и крупнокалиберный пулемет на подступах к Широкино.

На Луганском направлении единственный обстрел наших позиций в сутки зафиксирован вблизи Новотошковского, около 23 часов.

Напомним, по состоянию на утро понедельника, 18 сентября, обстановка в зоне проведения антитеррористической операции остается напряженной.


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