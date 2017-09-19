В Одессе "заминировали" центральную улицу

По словам полицейских, на специальную линию 102 поступил звонок от женщины, которая сообщила, что услышала от неизвестного мужчины о запланированном взрыве на улице Дерибасовская.

В настоящее время информация проверяется. По этому поводу полиция приносит извинения за временные неудобства.

Отмечается, что на место прибыла следственно-оперативная группа, работники взрывотехнического управления областной полиции.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее Киевский районный суд города Одессы арестовал директора детского лагеря "Виктория" в Одессе, его подозревают в нарушении правил пожарно безопасности.