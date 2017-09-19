В мире около 152 млн детей являются жертвами принудительного труда

Женщины и девочки особенно сильно подвержены влиянию современного рабства, составляя почти 29 млн, или 71процентов от 152 млн человек.

Большинство женщин используются для секс-туризма, а 88 процентов из них состоят в принудительных браках.

Детский труд все больше используется в сельской местности - 70 процентов, еще 17 процентов работают в секторе услуг, а 12 процентов принудительно работают в промышленности.

Гендиректор ведомства Гай Райдер утверждает, что мир не сможет достичь целей устойчивого развития, если мы не будет активизировать усилия по борьбе с этими бедствиями.

Он отметил, что только меры по предотвращению детского принудительного труда помогут глобально изменить эту проблему, на "кустарном" уровне это практически невозможно.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно во Франции прошли уличные акции против запланированных правительством трудовых реформ, направленных на достижение большей гибкости на рынке труда.