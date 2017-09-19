В Крыму два города лишились мобильного интернета

Таким образом - в оккупированном Крыму некоторая часть местных жителей лишилась мобильного интернета – по причине повреждения волоконно-оптического кабеля. Про это сообщили украинские СМИ.

Сообщается, что примерно в 12:00 бригады ремонтников прибыли в Керчь – прямо на место происшествия, и уже через пару часов повреждения были локализованы. В течение пары часов мобильного интернета не было в Симферополе. Также в Севастополе были замечены аналогичные проблемы. Согласно данным - в последнее время такие аварии происходят нередко. Все – из-за строительства автотрассы "Таврида".

Как сообщал УРА-Информ, на севере Крыма интернет пропадал в августе 2016 г.