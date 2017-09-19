В Киеве, юге и востоке Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В частности, Черкасской, Полтавской, Днепропетровской и Кировоградской областях синоптики предупреждают о пятого класса опасности. Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные Укргидрометцентр, 19-20 сентября в северных, Винницкой и Хмельницкой областях высокая - четвертого класса, местами чрезвычайная - пятого класса пожарная опасность.

На территории Киевской области 19-20 сентября ожидается высокий уровень пожарной опасности четвертого класса, в центральных, южных, северных и восточных районах области местами чрезвычайный уровень пожарной опасности - пятого класса. Вместе с тем в Киеве на протяжении следующих двух дней также ожидается чрезвычайный пятого класса уровень пожарной опасности.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Закарпатской области спасатели в понедельник ликвидировали пожар на базе отдыха.