В Киев приедет экс-солистка группы Nightwish Тарья Турунен В рамках большого тура одна из ярчайших звезд мировой сцены - финская рок- и оперная певица, экс-участница группы Nightwish Тарья Турунен приедет в Киев! 21 декабря в Октябрьском Дворце состоится единственный сольный концерт Тарьи! Такой Тарью вы еще не видели! Финская гостья выйдет на сцену в сопровождении большого симфонического оркестра и хора. Более сотни исполнителей перенесут слушателей в атмосферу невероятного вокала, энергетики, драйва, потрясающего звука и, конечно, Рождества! Тарья Турунен – одна из самых известных женщин в рок-музыке на сегодняшний день. Много лет она находится в пятерке лучших академических вокалисток мира. Британский журнал "The Sun" наравне с Мадонной назвал Тарью одной из 50 женщин, которые при жизни стали бессмертными благодаря их вкладу в музыку.

Турунен – Звезда первой величины в Финляндии. В свое время именно её академически подготовленный голос послужил ключом к успеху группы Nightwish и стал олицетворением жанра "симфонический металл".

Она была первой зарубежной певицей, сумевшей продать более 20 000 копий своего альбома в странах СНГ. Ее альбом "My winter storm" принес ей платину и поднял на 11 строчку рейтинга Billboard’s Top 100 European Albums, а сама Тарья была номинирована на премии Echo Awards и Emma Awards. К слову, всего продано свыше 900 000 сольных дисков Тарьи и более 3 миллионов копий альбомов, записанных в составе Nightwish.



На родине певицу окрестили "финским соловьем". Но уникальная манера исполнения и личное обаяние сделали ее популярной не только в Финляндии, но и далеко за ее пределами – Европа, США, Бразилия и все страны СНГ всегда с нетерпением ждут концертов Тарьи.



Тарья обладает лирическим сопрано диапазоном в три октавы. Благодаря этому она виртуозно исполняет классический репертуар в регистрах меццо-сопрано, контральто и даже колоратурного сопрано.



В составе группы Nightwish Тарья принимала участие в отборочном туре Евровидения с песней "Sleepwalker". Была одним из наставников в 3-м сезоне проекта "Голос Финляндии". Ее подопечная Миия Косунен (MiiaKosunen) стала победительницей этого конкурса.



Совместно с группой Scorpions Тарья записала песню "The good die young", которая украсила последний альбом легендарного коллектива – "Sting in the tale".

"Это был незабываемый момент, когда сам Клаус Майне позвонил мне. Это огромная честь для меня. Scorpions предоставили мне на выбор две песни. Только после того, как вокал был записан, я узнала, что этот альбом станет для них последним", – вспоминала позже об этом событии певица.



В декабре 2003 финский президент Тарья Халонен пригласила Тарью и ее супруга в президентский дворец в Хельсинки на празднование Дня независимости. Обозреватель одного финского телеканала назвал артистку самой впечатляюще одетой леди на этом мероприятии.



У Тарьи два высших образования, она говорит на пяти языках: финском, шведском, немецком, испанском и английском, водит машину, любит бег и дайвинг, смотрит футбол и ненавидит пауков. Больше всего она боится, что однажды проснется и обнаружит, что голоса у нее больше нет. "Я чувствую себя очень счастливой и даже, если угодно, избранной, потому что у меня есть возможность делать то, что я люблю больше всего", – говорит о себе Тарья Турунен.



Нынешний, 2017-й год для певицы – особый. В августе она отметила 40-летие и сразу после этого отправилась в юбилейный тур, в рамках которого и посетит Украину. В Киеве Тарья даст единственный концерт 21 декабря в Октябрьском Дворце. Билеты можно купить в компании "Квартал-Концерт": http://kvartal-concert.com/afisha/tarja-turunen-christmas-tour-2017-21-12-2017



