14:38 19.09.2017 | Общество | Новости
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В Индонезии готовилось нападение на президента

В Индонезии хотели совершить нападение на президента Джоко Видодо, полиция задержала боевика с пятью "коктейлями Молотова", соответствующие сведения стали известны из Strait Times.

В Индонезии готовилось нападение на президента

Как сообщает издание, полиция задержала 31-летнего подозреваемого в аэропорту Penggung города Чиребон в провинции Западная Ява.

Отмечается, что именно туда прибыл президент на культурный фестиваль.

Добавим, что подозреваемый состоит в местной террористической группировки Джемаа Аншарут Даула, которая связанная с террористической организацией "Исламское государство".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Индонезии на острове Ява разбился спасательный вертолет, в результате крушения погибли восемь человек.


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