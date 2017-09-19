В Индонезии готовилось нападение на президента

Как сообщает издание, полиция задержала 31-летнего подозреваемого в аэропорту Penggung города Чиребон в провинции Западная Ява.

Отмечается, что именно туда прибыл президент на культурный фестиваль.

Добавим, что подозреваемый состоит в местной террористической группировки Джемаа Аншарут Даула, которая связанная с террористической организацией "Исламское государство".

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Индонезии на острове Ява разбился спасательный вертолет, в результате крушения погибли восемь человек.