10:15 19.09.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Черноморске в результате стычки пострадали 35 человек

В результате столкновений полиции с протестующими, которые произошли в понедельник, 18 сентября, под зданием суда в городе Черноморске, пострадали 20 правоохранителей.

В Черноморске в результате стычки пострадали 35 человек

Травмы также получили 15 бойцов национальной гвардии. Как сообщил сегодня утром советник главы Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк, после беспорядков под зданием суда никто из гражданских лиц не обращался за медицинской помощью.

Пострадали только правоохранители, которые получили ранения различной степени тяжести. Участники акции совершали хулиганские действия, распылили в сторону сотрудников полиции слезоточивый газ, бросали взрывные пакеты, - пояснил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 18 сентября городской суд Черноморска оправдал группу из 20 активистов Антимайдана, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы. После чего под зданием суда произошли столкновения активистов и правоохранителей.


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