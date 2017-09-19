Урагану "Мария" присвоили пятую категорию опасности

Накануне он усилился до четвертой категории из пяти. Как сообщает во вторник утром, 19 сентября, Национальный ураганный центр Соединенных Штатов Америки в своем Twitter, максимальный устойчивый ветер урагана 260 километров в час.

"Мария" становится чрезвычайно опасным ураганом, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на западе Румынии в результате грозы с сильным ураганным ветром погибли восемь человек, еще 67 пострадали, среди них шестеро детей. Скорость ветра во время стихийного бедствия достигала 90 километров в час.