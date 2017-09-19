Украинцы пытались вывезти около четырех тонн меда в РФ

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГПСУ.

В ГПСУ уточнили, что пограничники остановили автомобили "УАЗ" украинской регистрации, которые двигались на направлении украинской Нижней Бараниковки и российской Калмыковки 50 м от границы с Российской Федерации.

Сообщается, что в автомобилях находилось девять украинских граждан, которые перевозили около четырех тонн меда и медовой пыльцы.

"Чтобы остановить правонарушителей, которые быстро двигались в сторону государственной границы, пограничникам пришлось осуществить восемь предупредительных выстрелов вверх автомата Калашникова ", - добавили в ведомстве.

В настоящее время, на задержанных составлены протоколы, также дело направлено в суд, груз и автомобили переданы представителям ГФС.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство России введет новые запреты, ограничивающие пересечение Керченского пролива габаритным морским судам в это году.