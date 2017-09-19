Сын Трампа отказался от охраны спецслужб США

Об этом сообщает издание New York Times.

По данным источника, сын Трампа увлекается туризмом и хотел бы заниматься своим хобби без спецагентов, которые его сопровождали.

В настоящее время неизвестно, сняли ли охрану с его жены и пятерых детей. В то же время представитель Секретной службы США Кэтрин Милоун отказалась комментировать информацию о снятии охраны с Трампа-младшего.

"Чтобы гарантировать безопасность наших подзащитных и членов их семей, мы не раскрываем, кто именно в настоящий момент находится под нашей защитой", - отметила она.

Также со ссылкой на источники сообщается, что другие дети и внуки президента США останутся под охраной спецслужб.

Напомним как сообщалось ранее в "УРА-Информ", заместитель главы Нацполиции в городе Киеве Андрей Крищенко заявил, что в ближайшие дни в центре столицы будет усилен полицейский патруль.