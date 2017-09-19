Суд избрал меру пресечения двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014 года в Одессе

Суд арестовал задержанных на 60 суток. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Одесской области, прокуратура Одесской области сообщила о подозрении двум фигурантам массовых беспорядков 2 мая 2014. Это гражданин Украины и гражданин Российской Федерации.

Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Украины Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, - пояснили правоохранители, добавив, что санкцией этой статьи предусматривают наказание вплоть до пожизненного лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, городской суд Черноморска в понедельник, 18 сентября, оправдал группу из 20 антимайдановцев, которых обвиняли в организации и участии в массовых беспорядках, произошедших 2 мая 2014 года в центре Одессы.