Шотландец объехал земной шар за 79 дней - ФОТО

Об этом передает BBC.

Отметим, что мужчина стартовал из Парижа второго июля и вернулся во французскую столицу 18 сентября. За 78 дней 14 часов и 40 минут на велосипеде Бомонт преодолел около 29 тысяч километров по территории 16 стран.

К слову, в среднем Марк преодолевал по 370 км/день. А вот на сон рекордсмен оотводил по пять часов ежедневно, что позволило ему превзойди предыдущего рекордсмена на 44 дня.

В результате Марк Бомонт роехал через Россию, Монголию, Китай, после чего из Пекина перелетел в Австралию и, добравшись до Новой Зеландии, вновь по воздуху перебрался в США.

В то же время сам Бемонт заверил, что на эту поездку его вдохновил роман "Вокруг света за 80 дней" Жюль Верна.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Подольском районе столицы совсем недавно водитель авто с литовскими номерами вдребезги разнес велосипед.