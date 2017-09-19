Сенат США запретил госучреждениям использовать продукцию "Касперского"

Сообщается, что данная поправка включена в оборонный бюджет на 2018 финансовый год. Бюджет поддержали 89 сенаторов, восемь выступили против.

По мнению представителей Демократической партии, отказ от данной продукции "убирает реальную уязвимость национальной безопасности" США.

Отметим, принятый законопроект запрещает гражданским и военным ведомствам пользоваться программами "Лаборатории Касперского". Компания опровергала обвинения американской стороны в кибершпионаже и агрессивной деятельности в киберпространстве.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Глава государства Южной Кореи Мун Чжэ Ин глубоко уверен, что американские власти не нанесут удар по Северной Кореи без согласия Сеула.