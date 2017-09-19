Российские самолеты нарушили воздушное пространство Литвы во время учений "Запад-2017"

Как отмечается, нарушение произошло во время российско-белорусских учений "Запад-2017". В частности, в министерство был вызван российский посол в Литве Александр Удальцов, ему вручили ноту о нарушении воздушного пространства Литвы.

Так, инцидент произошел поздно вечером 16 сентября, когда два самолета "Ил-76", летевшие из основной части России в Калининградскую область, вошли в воздушное пространство Литвы, и пробыли в нем около двух минут.

Добавим, в МИД Литвы заявили послу РФ протест и потребовали, чтобы ответственные ведомства России как можно скорее предоставили объяснения в связи с этим инцидентом и приняли необходимые меры для того, чтобы в будущем такие инциденты не повторялись.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", министр обороны Великобритании Майлк Фаллон считает, что совместные военные российско-белорусские учения "Запад-2017" - это очередная провокация со стороны РФ.